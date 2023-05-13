С воинами ВСУ живет по соседству барсук, который приходит к ним в гости (видео)

Говорят, что это довольно опасное животное, но милое

Украинские военные продолжают заводить дружбу даже с дикими животными и помогать им. К примеру, воины ВСУ спасли жизнь дикого поросенка, оставшегося без семьи в результате обстрела.

А вот в другой точке фронта у солдатских окопов поселилось семейство барсуков. Их нора находится совсем рядом с позициями, поэтому один из зверей решил их осмотреть, говорится в TikTok-канале волонтера Марии Волянской.

На видео барсук сначала залез в окоп, где осмотрел, что есть внутри. Затем боец сказал ему вылезать, тот послушно покинул яму и пошел в лес по своим делам. На следующем видео барсук подошел к ноге военного, обнюхал и погрыз его.

В еще одном ролике военные показали, где живут животные. Они обустроили себе нору под ветками, видно, что их там несколько. Один из барсуков вылез наружу, потому что бойцы оставили ему там сухари.

Напомним, что украинский военный медик на одной из своих позиций пытался приручить дикую нутрию. Животное почти ело из его рук и все же было осторожным.

Другому уголку линии фронта бобер был намного наглее и упрямо лез в окоп к воинам. Животное пытались оттуда вытащить, но зверь вырвался и залез осмотреть яму.