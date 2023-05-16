30 и 100 тысяч гривен: получат ли срочники дополнительные выплаты к маленькой зарплате

Дополнительные выплаты военным срочной службы не будут поступать

Нововведенные правки в документе, о дополнительных вознаграждениях для военных, затронули и бойцов срочной службы. Поэтому, теперь боевые в размере 100 и 30 тысяч гривен срочники получат в некоторых ситуациях.

Как сообщает New Voice, месячное денежное обеспечение срочников, не участвующих в боевых действиях, с начала текущего года составит от 350 до 700 грн.

Размер месячной зарплаты будет зависеть от тарифного разряда военного.

Как добавляется в публикации, по состоянию на сегодняшний день военные срочной службы не имеют права получать 30 и 100 тысяч гривен. 30 тысяч гривен будут начислены в случае, если срочник наравне с другими военными выполняет специальные (боевые) задачи, а 100 тысяч — находятся непосредственно на линии столкновения.

"Сейчас существует настоятельная необходимость изменить механизм исчисления должностного оклада срочников. Другим возможным выходом являются изменения в ведомственные приказы относительно дополнительного вознаграждения, где за срочниками сохранили бы право не только на выплаты до 100 тыс. грн, но и на дополнительное вознаграждение до 30 тыс. грн." — говорится в издании NV.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате доплат.