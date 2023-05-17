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Такое вручение повестки незаконно: названы три случая

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Повестку должны выдавать только под роспись
Повестку должны выдавать только под роспись. Фото tmr.gov.ua

Получение повестки не обязательно означает отправку на войну, в первую очередь это необходимо для актуализации данных

Действие военного положения в Украине продлено как минимум до 18 августа 2023 года, повестки могут получить все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом вручение повесток должно происходить по определенным правилам, в противном случае оно считается незаконным.

Важно понимать, что получение повестки не обязательно означает отправку на войну, в первую очередь это необходимо для актуализации данных, пояснил адвокат Андрей Новак.

Четко определенных мест для вручения повестки нет, ее можно получить в любом общественном месте, либо по месту жительства. При этом на момент вручения повестка должна быть уже заполнена и содержать фамилию, имя и отчество получателя, адрес его проживания, а также на ней должны быть печать и подпись должностного лица, руководителя Центра комплектования. В случае отсутствия одного из перечисленных пунктов повестка является недействительной.

Необходимым условием является личное вручение повестки под роспись. Остальные варианты передачи "приглашения в военкомат" не являются законными.

Когда вручение повестки незаконно:

  • если ее передали через родственников;
  • если ее оставили в почтовом ящике или вставили во входную дверь;
  • не могут выдать повестку по телефону или смс-сообщением.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому могут вручить повестку в июне 2023 года.

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#Война #Мобилизация #Повестка