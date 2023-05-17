Выплаты для членов добровольческих формирований тергромад: могут ли они рассчитывать на денежное обеспечение

Единственное, на что члены добровольческих формирований могут рассчитывать, так это на месячную зарплату

Украиной предусмотрено денежное обеспечние для всех военных, однако члены добровольческих формирований территориальных общин его не будут получать.

Ни один приказ или постановление не упоминают о порядке начисления финансового обеспечения для членов ДФТГ, сообщает New Voice.

В сообщении добавляется, что за этими лицами сохраняется выплата месячной зарплаты до тех пор, пока они будут выполнять свой долг. Однако если члены добровольческих формирований будут участвовать в отпоре противника на фронте, то государство должно решить проблему о дополнительных выплатах этим лицам.

Следует напомнить, что "боевые" 30 тысяч гривен насчитываются военным, кто выполняет специальные (боевые) задачи не только на линии столкновения.

50 тысяч гривен могут получить бойцы, которые выполняют боевое задание в составе военного органа управления.

Начисление в размере 100 тысяч гривен производится военнослужащим тогда, когда они участвуют в боях на линии столкновения. Также на эту выплату могут претендовать попавшие в плен военнослужащие или получившие ранения во время боя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным на пенсии. Размер пенсии будет зависеть от многих факторов военной службы, но "боевые" 30, 50 и 100 тысяч к денежному обеспечению на отдыхе не будут прилагаться.