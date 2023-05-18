Компенсация за неиспользованный социальный отпуск: кто из бойцов имеет право на выплаты

Компенсация за неиспользованный отпуск будет касаться военных, имеющих несовершеннолетних, инвалидов или усыновленных детей

Кроме ежегодного или дополнительного отпуска, за неиспользование которого государством предусмотрена компенсация, существует еще социальный отпуск, за который тоже выплачиваются средства, если военный не находился на отдыхе.

Как сообщает Юридическая сотня, дополнительный социальный отпуск предоставляется без учета праздничных и нерабочих дней.

Эта компенсация предоставляется военным:

женщинам, имеющим двух или более детей младше 15 лет;

женщинам, имеющим ребенка с инвалидностью;

женщинам, усыновившим (удочерившим) ребенка;

мужчинам и женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно.

В сообщении добавляется, что в случае нескольких оснований для предоставления вышеупомянутого отдыха, общее количество отпуска не может превышать 17 календарных дней.

Кстати, правовой режим военного положения не лишает права на такой отпуск.

Как получить компенсацию:

Перед увольнением с военной службы следует написать рапорт на компенсацию соответствующего отпуска. Также приложить к рапорту следующие документы:

свидетельства о рождении ребенка/детей; медицинские документы, подтверждающие инвалидность ребенка;

документы об усыновлении; копию свидетельства о расторжении брака;

официально составленный, оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, в котором с достаточной достоверностью подтверждается отсутствие участия отца или матери в воспитании ребенка;

выписка из Реестра о государственной регистрации рождения ребенка;

свидетельство о смерти одного из родителей и т.п.

Начисление будет произведено при исключении бойца из списков личного состава воинской частью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплатах мобилизованным военным во время отдыха. Они вправе получить начисление денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.