Дизельное топливо в Украине снова начали массово подделывать – экспертиза

Более 30 процентов солярки не отвечают отечественным стандартам

Теневой рынок снова начинает набирать обороты, о чем свидетельствует последнее исследование столичного Института потребительских экспертиз. Эксперты проверили дизельное горючее, которое продают на украинских заправках, и более 30 процентов солярки оказались "бодягой".

В лабораторию были доставлены образцы 20 сетей из разных регионов страны. Эксперты проверили качество дизельного топлива в крупных и средних сетях WOG, SOCAR, AMIC, PARALLEL, KLO, PRIME, АВИАС, ОВИС, SHELL, Avantage 7, NEFTEК, NPG, U.GO, UPG, БРСМ-нафта, MARSHALL, ESKO, Укрнафта, PATRIOT, СПЕКТР.

В лаборатории проверили такие параметры, как температура вспышки в закрытом тигле, содержание серы и плотность.

По аналогии с исследованиями бензина эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории, на зоны – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – АЗС, топливо которых не имело нарушений по требованиям профильного ГОСТа (ДСТУ), но было на граничных показателях, и красную – сети, топливо в которых оказалось не кондиционным, то есть не соответствовало нормативам стандарта.

Из 19 участников в зеленую зону попали только 7 — SOCAR, WOG, AMIC, KLO, PARALLEL, ОВИС и PRIME. В первую очередь, проверили главный показатель дизтоплива – содержание серы. Сера убийственна для нейтрализаторов и сажевых фильтров, извлечение ее из топлива тяжелый и затратный процесс. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. Меньше серы было определено в дизельном горючем WOG (3 мг/кг), фактически отсутствует она у SOCAR и AMIC (по 4 мг/кг). Не отстали от коллег и KLO, PARALLEL, PRIME – содержимое серы минимальное.

Далее проверили еще один значительный показатель – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может свидетельствовать, не попадали ли в солярку посторонние компоненты, которые могут привести, например, к возгоранию солярки при аварии. Эта температура должна быть как минимум 55°С. Рекордный результат, 71 градус, у "дизеля" от SOCAR, практически такие же цифры и у коллег из AMIC и WOG – по 70 единиц.

Сети AVANTAGE 7, SHELL, NEFTEК, NPG, UPG, MARSHALL, ESKO попали в синюю зону. Реализованное здесь дизельное топливо отвечало всем требованиям ДСТУ, но без запаса. Например, сера в дизельном топливе UPG и NPG была "на грани" нормативов — 10 мг/кг. Но, учитывая, что большинство из этих сетей позиционируют себя как дискаунтеры, то есть имеют более низкую цену на стелах, а также имеют региональный статус, это приличный результат.

И наконец, об аутсайдерах. Сюда попали образцы, приобретенные в сетях БРСМ-нефть, U.GO, Укрнафта, АВИАС, PATRIOT и СПЕКТР. В основном проблемы были сосредоточены в содержании серы. И если у U.GO это незначительное превышение на 7 единиц (17 мг/кг), то уже у АВИАС – почти двенадцатикратное превышение (119 мг/кг)! Но и это оказалось только разминкой перед "десертом". В образце PATRIOT в лаборатории обнаружили содержание серы 357 мг/кг, а у БРСМ-нафты она достигла 362! Также у "рекордсменов" БРСМ-нафта и PATRIOT обнаружены и нарушения в параметре вспышки – возгорание происходит на 45 и 37 градусах Цельсия соответственно. Напомним, что это может свидетельствовать о том, что в топливе есть посторонние компоненты.

Сейчас дизельное топливо – кровь не только экономики, но и войны. Поэтому владельцам бизнесов, государственным учреждениям критической и логистической инфраструктуры, аграриям следует крайне разборчиво относиться к выбору поставщиков горючего, чтобы не дойти до массовых проблем с транспортом. Владельцам частного транспорта эксперты тоже рекомендуют заправляться только в сетях, не идущих на компромиссы с качеством.