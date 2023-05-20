Вернулся на фронт, несмотря на ранение: погиб поэт и ветеран АТО из Николаева

Олег Кравец был опытным военным, а в гражданской жизни занимал активную гражданскую позицию в Николаеве

Ежедневно Украина теряет лучших сыновей и дочерей в боях за независимость и территориальную целостность. Стало известно, что на фронте оккупантами был убит ветеран АТО из Николаева, общественный деятель, поэт и действующий военнослужащий Олег Кравец с позывным "Кара".

Об этом в соцсетях сообщают его товарищи и родственники. Журналист Елена Ивашко отметила, что близкие "Кары" до последнего не верили в трагическую новость.

Известно, что Олег Кравец родился в Винницкой области, но проживал в Николаеве. Был активным участником Майданов, а с 2014 по 2015 год воевал на Донбассе в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, где был тяжело ранен. Но, несмотря на осколки в шейном позвонке, которые остались от ранения, после 24 февраля снова стал на защиту родного города и страны.

В юности он проходил службу в ракетных войск в Казахстане, после чего ему предложили службу в войсках спецназначения. Несколько лет он участвовал в урегулировании локальных военных конфликтных ситуаций почти во всем мире.

"Еще с армии Кравец ясно убедился, что имперские амбиции кремля достанутся Украине. Так и вышло. "Я прекрасно понимаю, – делился Олег Анатольевич, – что происходит на Донбассе и почему туда так тянет российских спецназовцев. Они приходят мародерничать и убивать мой народ, они по-другому не представляют себе жизни. Это какая-то ненормальная бесчеловечная, болезненная потребность. Полагаю, они таким образом пытаются выплеснуть свои маниакальные прихоти, делать то, чего нельзя делать дома. Таких поступков не прощают. И я никогда не прощу". Разговор у нас состоялся несколько лет назад. Итак, понимаете, что слова Олега просто стали пророческими", — написала Елена Ивашко.

До начала полномасштабного вторжения Олег Кравец вел активную общественную жизнь в Николаеве: участвовал в "Играх непокоренных", возглавлял Штаб сопротивления затоплению Бугского Гарда, на протяжении нескольких лет был заместителем председателя областной организации партии "Батькивщина". Олег Кравец писал стихи, в частности, "І два життя було замало".

Незадолго до гибели Олег приезжал во Львов на очередные "Игры непокоренных". Он рассказал журналистам, что воюет под Бахмутом.

"Насыпаем сейчас под Бахмутом ублюдкам по полной программе. Приехал прямо оттуда, не заезжая домой", – рассказывал он тогда журналистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что погиб Народный герой Украины Валерий Киндзерский. Он защищал Украину с первых дней российской агрессии, которая началась еще в 2014 году.