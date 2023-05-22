Последние полгода воевал в Бахмуте: на фронте погиб единственный сын украинской журналистки

Воин защищал свою страну с первых дней полномасштабного вторжения

В ожесточенных боях за Бахмут, которые продолжаются практически год, погиб сын известной львовской журналистки и волонтера Елены Черненькой Михаил-Виктор. Последние полгода мужчина воевал в составе 93-й бригады "Холодный Яр".

О случившемся горе в семье журналистки сообщила поэтесса Юлия Мусаковская на своей странице в Facebook.

"Посмотрите на это светлое, мужественное лицо. Лицо Героя. Запомните его. Это Михаил-Виктор (Лемберг) – единственный сын львовской журналистки и фотографа, волонтерки Елены Черненькой. Его убили россияне под Бахмутом. Невыразимая боль. Сил Елене и родным пережить это страшное горе. Вечная память, вечная слава Герою", – написала поэтесса в соцсети.

Михаил-Виктор. Фото - Julia Musakovska/Facebook

В то же время украинский журналист Сергей Руденко на своей странице в Facebook сообщил, что Михаил-Виктор отправился добровольцем на войну с российскими оккупантами еще в начале полномасштабного вторжения. Последние полгода воевал в Бахмуте. 93-я бригада "Холодный Яр".

"Еще два месяца назад мы собирали деньги на автомобиль для его подразделения, месяц назад – на ремонт после попадания в него оккупантов. А вчера Мишу убили. Боль. И мне тяжело подбирать слова. Чувствую ярость и ненависть к россиянам, пришедшим на нашу землю с оружием. Светлая память Герою!", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут при выполнении боевого задания погиб 20-летний воин Дмитрий Овчаренко.