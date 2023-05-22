Беларусь все меньше помогает россии в войне с Украиной: генерал Наев назвал причины

Беларусь ограничила сотрудничество с россией из-за неудач оккупантов на фронте

Армия росссии несет серьерзные потери в Бахмуте и рискует попасть в окружение. Кроме того, сейчас нет признаков того, что оккупанты готовят дополнительные ударные группировки на территории россии или Беларуси для нового наступления, однако две группировки прикрытия границы по-прежнему задействованы в южной части Беларуси и в приграничных регионах россии.

Об этом в интервью "Укринформ" рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, численность группировок прикрытия в общей сложности около 18 тысяч человек.

Кроме того, Беларусь продолжает использоваться как военная база — на аэродромах базируются российские самолеты и вертолеты. Авиация оккупантов ведет разведку и пытается показать свою готовность к применению на украинском направлении.

"Что касается российского контингента Региональной группировки войск на территории Беларуси, то его основная часть после подготовки перемещена в Ростовскую область и уже ведет боевые действия на востоке нашего государства в Донецкой области. В целом цикл подготовки российских подразделений, полностью укомплектованных мобилизованным личным составом, длится до двух месяцев", — отметил генерал-лейтенант Наев.

Однако уже длительное время российская авиация не ведет атаки по Украине с территории Беларуси, хотя еще несколько месяцев назад это регулярно осуществлялось. Причина, по словам Наева, в том, что лукашенко ограничил сотрудничество с россией после ряда неудач на фронте в Украине. В данные момент Беларусь только поставляет россии снаряды и вооружение, а также разрешает тренировать на полигонах мобилизованных.

"Но, не следует забывать, что в декабре 1999 года, между россией и Беларусью был заключен договор о создании "Союзного государства", целью которого было объединение обеих стран. С целью проверки возможности совместного применения авиационной группировки россии и Беларуси проводилось совместное патрулирование ее воздушного пространства, в том числе, чтобы показать странам НАТО готовность к ответным действиям", — добавил командующий Объединенными силами ВСУ.

До 6 апреля в Беларуси базировались три самолета МиГ-31К, которые являются насителями ракет "Кинжал". На сегодняшний день на белорусских аэродромах остаются еще 13 российских самолетов: восемь Су-34, три Су-30СМ и два Су-24МР. Кроме того, там базируются 12 российских вертолетов Ми-8, Ми-24 и Ми-28Н.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в российской армии торгуют мобилизованными. Появилась информация, что некая добровольческая бригада "Ветераны" купила 500 мобилизированных по цене в 25 тысяч рублей за голову (около 11,5 тысячи гривен) и отправила их на штурм позиций под Бахмутом.