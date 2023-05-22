Оккупанты устроили концерт на руинах Бахмута: Маляр рассказала, что праздновали (видео)

Российские военные девять месяцев обстреливают Бахмут, но полностью захватить город не могут

ВСУ продолжают продвигаться в Бахмуте и сражаться за фланги, где удалось добиться захвата важных высот. Однако враг игнорирует свое поражение и даже устроит концерт в разрушенном городе.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр. По ее словам, российские военные пели и веселились в Бахмуте, который сами на протяжении 9 месяцев разрушают.

Российские военкоры и главарь ЧВК "Вагнера" несколько раз давали фальстарт по захвату Бахмута. Анна Маляр не исключает, что праздник, который оккупанты закатили день назад, мог быть тоже по этому поводу. По ее словам, в разрушенном городе даже пели.

"У нас есть информация, что они там концерт (оккупанты в Бахмуте — Ред.) делали сутки назад. Празднова-ли что-то там, в самом Бахмуте, пели. Очевидно, они праздновали уже захват города. Это их история, они уже несколько фальстартов информационных делали", — резюмировала заместитель главы Минобороны Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" показали, во что превратился Бахмут за 9 месяцев боев. Город практически полностью разрушен, в нем не осталось ни одного уцелевшего здания. Над Бахмутом без перерыва поднимаются клубы дыма от новых пожаров.