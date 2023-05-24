Пенсии для повторно мобилизованных военных: какова максимальная сумма выплаты

Максимальная сумма пенсии составит почти 21 тысячу гривен

Военнослужащим в Украине, которые уволены со службы и имеют статус пенсионера, в случае повторной мобилизации выплата пенсии сохраняется.

По данным издания Минобороны Armyinform, размер пенсии будет зависеть от количества лет военного стажа до демобилизации.

Кадровым военнослужащим и военнослужащим по контракту, имеющим выслугу 20 лет и старше, устанавливается пенсия в размере 50% от суммы денежного обеспечения. Военнослужащим, уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья — 55% соответствующих сумм денежного обеспечения. За каждый год выслуги более 20 лет – 3 процента соответствующих сумм денежного обеспечения.

Военные, имеющие страховой стаж 25 лет и более, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет военная служба: пенсия за страховой стаж 25 лет — 50 процентов и за каждый полный год стажа свыше 25 лет — 1% соответствующих сумм денежного обеспечения.

Лица, уволившиеся со службы в связи с реформированием Вооруженных Сил Украины могут получить: за выслугу 20 лет — 50 процентов соответствующих сумм денежного обеспечения с увеличением этого размера на 3 процента за каждый полный год выслуги более 20 лет, но не более 65 % соответствующих сумм денежного обеспечения.

Максимальный размер пенсии не должен превышать 70 процентов соответствующих сумм денежного обеспечения военнослужащего. Лицам, которые при прохождении службы участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1, размер пенсии составляет — 100% денежного обеспечения, к категории 2 — 95%.

В публикации добавляется, что максимальная сумма пенсии для военных не может превышать 20 930 гривен.

Ко всем видам пенсий учитываются следующие факторы военной службы:

надбавки;

повышение;

дополнительная пенсия;

целевая денежная помощь;

пенсия за особые заслуги перед Украиной;

индексация и другие доплаты к пенсии (кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной).

Индексация отныне будет происходить не по доброй воле правительства, а ежегодно 1 марта. Она будет осуществляться на общих условиях для всех пенсионеров, не только для ушедших на пенсию по общему закону, но и для "специальных" пенсионеров — военных, госслужащих, ученых и т.д. ", — объясняют в Armyinform.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о компенсации военным за неиспользованный социальный отпуск. Деньги будут начисляться тем бойцам, у которых несовершеннолетние, инвалиды или усыновленные дети.