Дома остались жена и дочь: под Бахмутом погиб 19-летний воин

Больше месяца парень считался без вести пропавшим

В ходе ожесточенных боев с российскими оккупантами под Бахмутом погиб военный из Берестечковской общины Роман Владимирович Романюк. Храброму воину, который не боясь встал на защиту своей Родины, было всего 19 лет. Дома у него осталась семья.

Информацию о смерти украинского защитника подтвердил председатель Берестечковской общины Игорь Грудзевич. Об этом пишет издание VSN.

Известно, что парень воевал под Бахмутом. С 19 апреля текущего года он считался без вести пропавшим в городе Часов Яр на Бахмутском направлении. До последнего родные и близкие надеялись, что воин жив, но 23 мая они получили страшное известие о его смерти.

Отмечается, что у погибшего защитника нашей страны осталась жена и маленькая дочь.

Роман Романюк. Фото - VSN

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с российскими оккупантами погиб известный врач-онколог Александр Ирклиенко. С января по март 2023 года он был на "нулевой" позиции на фронте, где спас за это время не одну жизнь украинских военных. Мужчина погиб при выполнении боевого задания.