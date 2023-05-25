За месяц до гибели отметил 20-й день рождения: в боях на Донбассе погиб украинский воин

В марте парню только лишь исполнилось 20 лет

В тяжелых боях с российскими оккупантами на Донбассе погиб украинский военный из Хмельницкой области Алексей Владимирович Велигоша. Храброму защитнику своей Родины было всего 20 лет.

Трагедия случилась 18 апреля 2023 года в районе населенного пункта Ступочки Краматорского района Донецкой области. Украинских защитник погиб выполняя боевое задание. Об этом сообщили на странице Новоушицкой территориальной громады в Facebook.

Отмечается, что парень родился 7 марта 2003 года в селе Пилипковцы. Он окончил местную общеобразовательную школу, а затем поступил в высшее профессиональное училище № 11 в Хмельницком.

С 4 декабря 2022 года Алексей Велигоша проходил службу в воинской части А0284.

"Разделяем жгучую боль родных и близких Героя. Склоняем головы в глубокой скорби. Пусть опека Всевышнего облегчит горечь утраты дорогого и родного человека, нашего Героя, отдавшего свою жизнь за свободу и независимость всей Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в результате тяжелого ранения, полученного в бою с российскими оккупантами, в госпитале умер украинский депутат.