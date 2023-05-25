6 760 гривен для пенсионеров: кто может рассчитывать на доплату к пенсии

До 20 тысяч гривен может получить одна категория пенсионеров

В Украине продолжают выплачивать и повышать пенсии некоторым категориям пожилых людей. И в эту категорию попали и военные пенсионеры.

Об увеличении пенсии на 50% военным сообщается на канале Адвокатское бюро Ивана Хомича на YouTube.

Как говорится в видеоролике, такую возможность имеют бойцы, которые вышли на пенсию после 2018 года и проходили службу в:

Государственной уголовно-исполнительной службе;

Управлении государственной охраны;

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям;

Службе внешней разведки;

Национальной гвардии (Внутренние войска);

пограничной службе;

Службе безопасности Украины;

Вооруженных силах Украины и других.

Да, с 2018 года размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц значительно изменился. Тогда он составлял 1762 гривны, а в 2023 году — 2684 гривны. Прожиточный минимум увеличился более чем на 50%, что должно привести к такому же росту пенсий.

Теперь размер пенсии после начисления дополнительных 50% для военнослужащего будет составлять 19 760, при условии, если основная выплата была 13 тысяч гривен. То есть сумма изменится на 6 760 гривен.

Следует напомнить, что сумма пенсии у военных составляла:

в 2020 году — 15 470 грн;

в 2021 году — 16 770 грн;

в 2022 году — 18 330 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о возможности получения льгот семьям погибших военных ветеранов в случае их смерти. Существует 14 разных социальных преимуществ.