Известный украинский писатель получил контузию под Бахмутом

Воин не выходил на связь пять дней

Известный украинский писатель Артем Чех, который сейчас воюет на Донбассе, получил контузию в ходе тяжелых боев за Бахмут.

Об этом супруга воина и режиссер Ирина Цилык написала на своей странице в Facebook. По ее словам, на протяжении пяти дней ей не удавалось связаться с мужем.

"Чех в последние дни был на позициях под Бахмутом. Почти пять дней не выходил на связь. Так бывает, конечно. Но лучше не буду рассказывать вам, что я чувствовала. Готова была участвовать в любых дискуссиях о женских вагонах, в чем угодно, лишь бы хоть немного отвлечься и меньше читать новости. Впервые было так страшно. Ты знаешь лишь, что твой любимый сейчас где-то там, а его побратим наконец выходит в какой-то момент на связь, чтобы радостно сообщить, что сам он 300, а "Чех норм, у него все спокойно, не волнуйся!", — написала она.

24 мая Артем Чех вместе с побратимами вышел с позиции и записал короткое видео своей супруге, чтобы успокоить ее, спустя долгого молчания.

"Я не могу поверить, что это мой муж. Это какой-то другой человек с другими глазами. Контуженный, но живой. Лишь один осколок застрял в его рюкзаке в пачке сигарет. Кое-что из услышанного меня поразило до глубины души. 5 суток под бесконечным огнем, без воды, без еды. А Чех мне: "Я оставил там некоторые вещи… Мою кружку, ну блин!". Он с этой кружкой прошел 15−16-й годы под Попасной. Эмалированная кружка с нарисованным апельсином. Я тебе подарю все возможные кружки, любимый…", — рассказала Цилык.

Отметим, что украинский писатель, автор более десятка книг, Артем Чех, служил в рядах Вооруженных сил Украины с мая 2015 года по июль 2016 года. В начале полномасштабной войны он вновь встал на защиту Родины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал о своем серьёзном ранении, полученном во время боев на Донбассе.