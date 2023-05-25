Судья из Харькова, которая пыталась подкупить коллегу, сбежала от суда в ВСУ

Судья перепрофилировалась в санитарного инструктора в одной из воинских частей

Известная харьковская судья Ольга Панченко, которую приговорили к 5 годам тюрьмы за дачу взятки, нашла способ избежать ответственности. Пока приговор не вступил в силу, она мобилизовалась в ряды ВСУ.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда от 15 мая. Производство по делу приостановлено на момент ее службы.

Известно, что судья Харьковского админсуда Ольга Панченко была приговорена к 5 годам лишения свободы за то, что пыталась дать взятку главе этого же суда Елене Заичко. Обвиняемая предлагала ей 3 тысячи долларов неправомерной выгоды за принятие нужного судебного решения.

Во время слушаний по делу Панченко вину не признала и решила оспорить приговор. Под стражу ее не брали и она пребывала на свободе все это время.

На недавнее заседание апелляционного суда Панченко не явилась. А ее адвокат показал копию приказа о зачислении Панченко на должность санитарного инструктора медицинского пункта 4-го стрелкового батальона одной из воинских частей с 21 марта 2023 года.

Адвокат судьи попросил суд приостановить рассмотрение дела, так как обвиняемая была мобилизована и сейчас выполняет "служебно-боевые задачи по защите независимости и территориальной целостности Украины". Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила это прошение и приостановила производство.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее также поступили трое из пяти полицейских, которых обвиняют в изнасилованиях в отделении полиции в Кагарлыке. Двое из них мобилизовались в армию накануне судебных дебатов, за которыми уже следует вынесение приговора.