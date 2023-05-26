Родственники воинов могут выйти на пенсию раньше: кто может рассчитывать на отдых

Такую возможность получат только одни люди — родители погибшего воина

В Украине есть пенсионеры, которые могут потерять свои выплаты, однако есть пожилые люди, которые наоборот имеют возможность выйти на пенсию раньше.

Как сообщает Верховная Рада Украины, изменения коснулись родителей погибших военнослужащих.

Теперь право на пенсию по потере кормильца имеют:

родители и жена (супруг) кормильца, погибшего при исполнении служебных обязанностей — не ранее 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

— не ранее 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа. родители и жена (супруг) кормильца, в случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, — не ранее 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью.

В сообщении добавляется, что существуют условия, по которым предоставляется пенсия:

Пенсию можно получить не раньше 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсионной выплаты составляет 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенка, но не менее 7800 грн.

Если в семье двое и более детей – по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн).

В то же время, родителям погибшего воина начислят выплаты раньше, если они имеют право на пенсию независимо от возраста, досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях и пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или лицами с инвалидностью.

В случае, если смерть кормильца не связана со служебным долгом, родители получат пенсию не раньше, чем 60 лет стажа или если родственники имеют инвалидность. Размер такой пенсии составит 30% заработной платы умершего защитника на каждого члена семьи.

"Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии в связи с потерей кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи в отдельности." — добавляется в законе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пенсионерах, имеющих возможность получить пенсию в размере 20 тысяч гривен.