Стоял до последнего вдоха: на фронте погиб отец троих маленьких сыновей

Мужчина ушел на фронт в марте 2022 года

Ежедневно защищая Украину от российских кафиров погибают ее лучшие сыновья — в бою с россиянами в Луганской области погиб 27-летний житель Черкасщины, командир отделения Виталий Зозуля. У него осталось три сына.

Об этом сообщается на Facebook-странице Тальневской городской территориальной общины.

Виталий Зозуля родился 6 июня 1995 года в селе Залесском. Учился в Тальянковском аграрном колледже, имел множество планов и мечтаний. Однако, когда враг начал полномасштабную войну против Украины, мужчина встал на защиту Родины. Виталий был принят на военную службу 20 марта 2022 года.

Виталий Зозуля был ранен в Луганской области

"Виталий верил в Победу, больше всего стремился вернуться к деткам и семье, мечтал обнять самых дорогих. Ради их счастливого мирного будущего, воли и свободы Украины он стоял до последнего вдоха", — отметили земляки героя.

21 мая командир Виталий Зозуля был ранен, его жизнь оборвалась. У него осталась жена, трое сыновей, родители и сестра. Похоронили защитника в его родном селе Залесском.

Как сообщал Телеграф, на войне погиб известный врач-онколог Александр Ирклиенко.