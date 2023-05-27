Есть только два законных способа вручения повестки: адвокат дал исчерпывающий ответ

На повестке обязательно должна быть подпись получателя

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам раздают повестки. Их вручают лично, передают через родственников, бросают в почтовые ящики и прочее, — однако законными являются только два способа.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец.

Он подчеркнул, что есть только два варианта надлежащего вручения повесток. Все остальные способы дают возможность обжаловать в суде ответственность, которая грозит за игнорирование "приглашения в военкомат".

Надлежащим вручением повесток является:

личное вручение с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированное видеозаписью;

вручение на работе администрацией.

При этом главное — фиксация, что повестку получил именно мужчина, которого вызывают в военкомат и чтоб в ней стояла его подпись.

"На основании повесток, где стоит закорючка, нет подтверждений, свидетелей или видео материала, что именно вам выдавали эту повестку, это будет незаконно", – пояснил адвокат.

В случае вручения повестки по месту работы, если мужчина находился на рабочем месте, а администрация повестку не вручила — она будет нести ответственность. Исключение составляют уважительные причины — отпуск, либо больничный, из-за которых человека не было на работе.

"Что касается вручений родственникам, знакомым, по месту жительства, ОСМД, ЖЭКам — это также не является надлежащим вручением повестки. Нет подтверждений тому, что непосредственно лицо получило эту повестку. Даже если выдали повестку жене, родственнику, бабушке, мамочке, отцу — нет. Если лично военнообязанному повестку не передали — это также не является подтверждением надлежащего вручения повестки", — резюмировал Кравец.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины являются уважительными для неявки в военкомат после получения повестки.