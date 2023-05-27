Кот Толян удивляет и радует воинов ВСУ, спасших его из-под обстрелов: ест все, даже орехи (видео)

Вместе с Толяном у воинов живет еще пес Малыш и еще одна кошка

Украинские военные на передовой регулярно знакомятся с животными, пытаются завести с ними дружбу и помочь. К примеру, спасли жизнь дикому поросенку, оставшемуся без семьи после артобстрела.

А в другом уголке фронта группа военных приютила нескольких пушистиков, среди которых выделяется кот, по имени Толян. О своих буднях с животными рассказывает воин ВСУ под псевдонимом "Panda" в своем TikTok. Котика покинули его хозяева, когда эвакуировались из местного населенного пункта, рассказывают военные.

Его приютили военные и назвали Толяном. Особенностью полосатого есть то, что ест он почти все. Кот перебирает мясными изделиями и сыром, однако с удовольствием поглощает соленые огурцы, чипсы, миндаль, "мивину" и даже сырой картофель. Люди сравнивают Толяна со сказочным котом паном Коцьким, у которого был безумный аппетит.

Автор убеждает, что за котом тщательно следят и заботятся. Кроме него солдаты еще подобрали породистого пса Малыша и кошку, которую не представили на видео.

Интересно, что сейчас "Panda" находится на лечении, так что с того времени, как снималось видео Толян с кошкой уже успели привести на этот мир котят. В настоящее время воины заботятся о животных, ухаживают, защищают их от обстрелов. И будут параллельно искать им новый дом, чтобы те покинули зону боевых действий.

Напомним, недавно украинские военные показали семейство барсуков, поселившихся у их окопов. Воины их подкармливают, а зверьки не боятся к ним подходить.

Тем временем военный медик Андрей пытался приручить дикую нутрию. Животное понемногу начало ему доверять и тот назвал его Машуня Андреевна.