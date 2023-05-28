Укр

Ликвидация Путина: генерал рассказал, кто и при каких условиях может "убрать" диктатора

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Смерть путина может быть реальным сценарием при определенных обстоятельствах Новость обновлена 28 мая 2023, 09:30
Смерть путина может быть реальным сценарием при определенных обстоятельствах. Фото telegraf.com.ua

путина могут отстранить от власти и без физической ликвидации

Российский диктатор владимир путин, который является первым в списке ликвидации для украинской разведки, не простая цель. Однако устранение путина напрямую в повестке дня не стоит. Вопрос будет актуален, когда он станет непосредственной угрозой для мира и тогда это станет красной линией для проведения операции по его устранению.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) генерал армии Николай Маломуж. Он отметил, что такая задача не проста даже для ЦРУ, Моссада, MI6 или немецкого BND. С этими структурами украинская разведка может взаимодействовать и оказывать поддержку.

Для украинской разведки такая задача сложна. Нужно знать все действия путина на данный момент и ближайшие дни, иметь агентурные, технические, оперативные силы. Это не только контроль передвижений путина, но и применение определенного вооружения.

Пойти на устранение путина могут, в частности, в случае самого негативного сценария — подготовке к ядерной войне и ударам. Это возможно, если "путин станет очень опасным со своей ядерной кнопкой и станет ясно, что он принял решение задействовать такие варианты", — говорит Маломуж, отмечая, что его в таком случае могут устранить и силами его окружения на территории россии в обмен на преференции от Западных стран.

Другой сценарий не имеет под собой физической ликвидации. Это можно сделать с помощью спящей агентуры в россии. Такой сценарий также возможен, если путина вернет к развертыванию ядерных средств стратегического или тактического уровня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению эксперта, даже смерть путина не приведет к глобальным изменениям в россии. Благодаря новой власти возможны краткосрочные изменения.

Теги:
#Владимир Путин #Ядерная угроза #Устранение