Спасал жизни других на фронте: в Бахмуте при эвакуации раненых погиб военный медик

Украинскому воину было 42 года

В ходе тяжелых боев за Бахмут погиб военный медик Владимир Ипатов. Трагедия произошла 23 марта текущего года во время эвакуации раненных с поля боя.

Об этом сообщили на сайте Винницкого национального медицинского университета имени М.И. Пирогова.

Храбрый украинский воин родился 15 мая 1980 г. в Виннице. В своем родном городе окончил школу №26, а затем учился на отделении подготовки помощников врачей для ВСУ в Винницком медицинском колледже им. акад. Д.К. Заболотного. В период с 2003 по 2008 год был студентом фармацевтического факультета ВНМУ им. М.И. Пирогова.

Владимир Ипатов работал на разных должностях в Вооруженных силах Украины. С 2012 года и до призыва в ВСУ был ассистентом на кафедре социальной медицины и организации здравоохранения в должности в Винницком медицинском университете.

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Ипатов встал на защиту Родины. 23 марта 2023 пытаясь спасти жизнь раненых, до конца выполняя свой профессиональный и моральный долг.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери родного, близкого человека, и пусть доброе, светлое воспоминание о покойном защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и чтил. Скучаем вместе с Вами, низко склоняем головы в скорби. Пусть душа погибшего Владимира обретет вечный покой… Герои не умирают, они остаются в наших сердцах! Вечная память и слава украинскому воину-медику, защищавшему родную Украину и каждого из нас!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб известный врач-онколог Александр Ирклиенко. С января 2023 года он был боевым медиком на "нулевой" позиции в зоне активных боевых действий.