Аграрий из-под крепости Бахмута готовится к победе: планирует засевать озимые и всем, чем может, помогает ВСУ

В Донецкой области аграрий Михаил Андруник как можно скорее возобновит работу после прекращения боевых действий и разминирования территорий. Руководитель агрокомпании надеется на то, что засеет озимые осенью 2023 года: имеет опыт войны 2014 года – тогда сумел быстро восстановить жизнь и работу.

Михаил Андруник — 55-летний житель Донецкой области, который руководит 25 тыс. с/х угодий группы компаний ООО "Агрофирма "Украина": ООО "Бахмут-Агро", ФМ "Бахмут-арт", ФХ "Бахмут-вест", ООО " Бахмут агротранс" и др. Угодья расположены на территории двух областей — Донецкой и Днепропетровской. Руководитель компании второй раз страдает от боевых действий: сначала столкнулся с войной в 2014 году, затем — весной 2022 года. Поэтому сейчас выполняет роль своеобразного эксперта по преодолению последствий: рассказывает, как спасся во время первой оккупации и как планирует действовать дальше.

Во время событий 2014 года мужчина находился юго-восточнее Донецка – в селе Стыла Старобешевского района. В 40 км к западу – Угледар, в 30 км к северо-западу – Марьинка. Сейчас здесь горячее место — бойцы ВСУ дают отпор армии рф — останавливают штурмовые действия, на которые пока способны российские войска.

Село Стыла Старобешевского района

Между тем ранее – в 2014—2015 гг. – свои бои здесь провел и аграрий Михаил. По его словам, местные жители — в частности, представители обрусевших греков — поддерживали приход путина. Объясняли, что их "угнетают, потому что заставляют учить украинский язык ".

Мужчина имел проукраинскую позицию и пытался объяснять, что после прихода россии или так называемых "ДНР" жизнь не улучшится. Впоследствии понял, что говорить там было не с кем – его поддержку Украины мало кто воспринимал:

"Им ничего нельзя было доказать — вести дискуссию было невозможно".

В первый год гибридной войны пережил давление и насилие со стороны местных коллаборантов.

Сначала Михаила пригласили возглавить избирательную комиссию, проводившую так называемый "референдум". Он отказался, хотя его и "прессовали со всех сторон". При этом заметил, насколько малым было количество участников "голосования". По его словам, из трех участков по 2,5 тыс. избирателей в каждом образовали один – на больше людей не набралось.

Мирного сосуществования со ставленниками россии не получилось. Однажды – в День украинского флага – пришли представители оккупационных властей. Они увидели фотографию – сын в парадной форме военного-спортивного лицея и с петлицами артиллериста. Значит, решили, что парень – в артиллерии, а Михаил – корректировщик – и взяли под арест.

Мужчину пытали и избивали, пугали расстрелами: вспоминает, как выводили под стенку и имитировали выстрелы. В течение трех дней общения с правоохранителями ему сломали челюсть и ребра, выбили зубы. Тогда же получил ранение ноги: пуля застряла, и началось гноение.

Наконец Михаил перебрался на подконтрольные Украине территории, где и продолжил заниматься тем, чем умел: выращивал подсолнечник, хлеб, разводил лошадей. В первые недели вторжения россии в 2022 году, как и часть сограждан, верил, что война — "на 2—3 недели".

С первых дней войны в агрокомпанию обращались за помощью подразделения ВСУ, защищавшие Донетчину. Чтобы вспомнить всех, приходится хорошо сосредоточиться – так много их было:

30 бригада – заряжали аккумуляторы, давали тосол, горюче-смазочные материалы, ремонтировали легковушки, меняли шины, кормили;

54 бригада 2 батарея – ремонтировали технику, помогали инструментами, помогали строить оборонительные сооружения и блиндажи, предоставляли легковые автомобили;

79 десантно-штурмовая бригада (Николаевская) – предоставляли грузовые машины, генераторы, кубы для питьевой воды;

53 и 93 бригада – получили автомобили легковые и грузовые;

92 бригада – передавали шины, предоставляли стройматериалы для обустройства фортификаций;

Стрыйский зенитно-ракетный полк – ремонтировали машины, предоставили кран;

Территориальная оборона Бахмута – предоставляли рации, дрон, скаты, бензовоз, ремонтировали машины, предоставляли спецтехнику для рытья окопов, возили автоматы и БК;

батальон Днепр 1 – кормили и помогали обустроиться на позициях.

Когда слышишь перечень всего, что сделал Андруник и его команда, понимаешь, что оборона Бахмута в частности и Донбасса в целом — это действительно народное дело. Кроме военных, помогали всем, кто обращался:

ремонтировали автомобиль, в котором вывозили детей из Бахмута;

привозили в город воду, гуманитарную помощь;

эвакуировали людей;

рыли окопы – предоставляли экскаваторы и рыли сами.

Приходилось иногда хорошо пофантазировать, чтобы помочь, вспоминает Михаил. К примеру, была проблема – выбитые окна в авто. Тогда нашли специальный прозрачный материал, похожий на слюду. После этого лобзиком вырезали, приклеивали – и бусик для эвакуации получал какую-никакую защиту и начинал работать.

Бахмутский район – место интенсивных боевых действий, которые продолжаются уже 10-й месяц. Бои идут на пятой части земель, принадлежащих предприятию: под ударами армии рф – 5 тыс. га полей. Последние вести с линии фронта внушают надежду, что вскоре врага отодвинут – уже сейчас на онлайн-карте боев заметны деоккупированые участки.

Деоккупированные участки на онлайн-карте боев

Аграрий ждет осени – планирует засеять озимые на землях Бахмутщины. Однако сначала нужно разминировать поля. Начиная с 2014 года, органы власти приобщились к этой проблеме. Андруник объяснил процедуру, как все происходило:

"Компания сначала обращалась в соответствующий государственный орган – ГСЧС. Затем приезжали специалисты – ехали из Киева на бюджетные средства. На месте их заправляли – на средства предпринимателей – и они занимались разминированием полей".

Поля сначала нужно разминировать

Сельхозкомпании Михаила Андруника в Донецкой и Днепропетровской областях все еще имеют около 20 тыс. га земли, не побитых боями. Аграрий верит в победу и смотрит в будущее реалистично.

"У нас сейчас 1200 км линии фронта. Самые интенсивные боевые действия прошли или проходят именно по нашим угодьям – Соледар, Белогоровка, Нью-Йорк, вплоть до Авдеевки и Марьинки. Там действительно очень нужно разминирование".

Руководитель компании убежден, что сам организует разминирование пахотных земель. К работам будут приобщены ГСЧС, а также военные.

Между тем Михаил Андруник пока находится в Днепре. Раньше он жил в доме, где в мирное время располагалась "Бахмутская кофейня" – прямо в центре. Дом полностью сгорел. Все, что он пока может сделать, чтобы выжили работники и компания, – сдавать в аренду спасенные тракторы, сеялки, комбайны.

"Так и зарабатываем. А землю пока не возделываем", — констатирует аграрий. Михаил вспоминает сожженный дом, вспоминает почерневший на полях подсолнечник, вспоминает коней, которые погибли на пастбище, и уверен, что прощения врагам не будет:

"Мы христиане и потому должны прощать. Но наше поколение – я, мои дети и мои внуки – этого не простят. Зная о Мариуполе, Волновахе, Бахмуте, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, – никто врагам не простит".