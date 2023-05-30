6 разных льгот для украинских военных: на какой период их можно получить

Страна предоставляет военным не только денежное обеспечение, а еще разные льготы

Военным Украина, кроме кредитных льгот, предоставляет возможность оформить и дополнительные виды льгот во время военной службы.

По данным New Voice, военнослужащие имеют право на 6 разных льгот.

Право на сохранение стажа работы

На 2022-2023 годы украинские военнослужащие имеют право на сохранение их места работы, а время прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж.

Право на безвозмездный проезд и провоз багажа

Украинские военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним лица при наличии удостоверения установленного образца, а при необходимости электронного билета имеют право на бесплатный проезд по всем видам транспорта городского, пригородного и междугороднего сообщения в Украине кроме такси. Имеют право на приобретение билетов для себя и семьи вне очереди, а также 50-процентную скидку при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом для военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью в результате боевых действий, участников боевых действий и приравненных к ним лиц.

Военные имеют право на перевозку до 20 тонн личного имущества в контейнерах с предыдущего места жительства к новому железнодорожному транспорту, а там, где такого вида транспорта нет, — другими видами транспорта, кроме воздушного. Это право обеспечивается при переводе или увольнении с военной службы.

В частности, бесплатный проезд предоставляется при поездке:

в командировку;

в отпуск в пределах Украины (при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу);

при переводе на новое место прохождения воинской службы или в связи с передислокацией воинской части;

к месту жительства, избранному при освобождении от военной службы, в пределах Украины.

Право на ежегодный отпуск

Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени на проезд к месту проведения отпуска на обратно, но не более двух суток в один конец.

Срок этого отпуска планируется изменять с правом на выезд за границу.

Медицинская помощь военнослужащим и охрана труда

Украинские военнослужащие имеют право на получение бесплатной реабилитации и лечения, отпуска с сохранением выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью.

В целом военным предоставляется право на следующие медицинские услуги:

в связи с болезнью военнослужащему предоставляется отпуск для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения на основании заключения военно-врачебной комиссии. Продолжительность такого отпуска зависит от характера заболевания;

безвозмездная для участников боевых действий психологическая, медико-психологическая реабилитация, денежная помощь на оздоровление;

здравоохранение и медицинская помощь;

единовременная денежная помощь в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

В сообщении говорится, что военные еще имеют право на юридическую помощь. Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на безвозмездную вторичную правовую помощь, то есть на помощь в составлении процессуальных документов (исковых заявлений) и представительство их интересов в суде.

Также к льготам прилагается еще одна – льгота на оздоровление детей. Детям военнослужащих по месту жительства их семей в первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности.

Дети военнослужащих, погибших во время боевых действий во время военного положения, смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых при наличии согласия Нацсоцслужбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о льготах, предоставляемых на оплату коммунальных услуг военным.