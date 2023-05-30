путин и МИД рф сделали "грозные" заявления после атаки дронов на москву

Российский МИД и президент путин угрожают принять ответные меры после атаки якобы украинских дронов по Москве

В россии отреагировали на атаку дронов по Москве. В МИД страны снова принялись угрожать "самыми жесткими мерами", а владимир путин и вовсе заявил, что "не мы начали эту войну".

Официальное заявление опубликовано на сайте МИД россии. Напомним, что утром 30 мая над Москвой заметили сразу несколько неизвестных БПЛА.

В российском МИД заявили, что всего дронов было восемь и они были самолетного типа. В то время как СМИ сообщали про 32 БПЛА. Все неизвестные дроны якобы были запущены "неонацистским киевским режимом", но средства ПВО и РЭБ якобы все их сбили.

Также в министерстве добавили, что часть дронов, которые потеряли управление, упали на многоэтажные жилые дома в нескольких районах Москвы. Следователи уже возбудили уголовное дело, но по какой статье не уточнялось. В МИД россии пообещали найти виновных и пригрозили Украине "ответными мерами", хотя в ОП отвергли свою причастность к атаке.

"Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве "удары возмездия"…. Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", — сказано в заявлении МИД.

Также ситуацию прокомментировал российский президент владимир путин. По его словам, война в Украине была начата не россией, а конкуренция после распада СССР между странами была неизбежна, но в россии надеялись, что Украина "пойдет цивилизованным образом". Якобы атака Украины на Москву провоцирует оккупантов "на зеркальные действия".

Что еще заявил путин по этому поводу:

Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать;

Украина пытается запугать граждан россии — это признак террористической деятельности;

Вот теперь дошли до ударов беспилотников, это путь запугивания;

Граждане Украины сейчас не имеют слова, потому что там развязан настоящий террор;

Не мы развязали эту войну;

Территорию, называемую Украиной, контролировали люди, руководимые Западом;

Конкуренция между рф и Украиной после распада СССР была неизбежна, но предполагалось, что она пойдёт цивилизованным образом;

В 2014-м Запад совершил госпереворот в Украине и стал уничтожать всех, кто мог выстроить нормальные отношения с россией;

С самого начала, с первого шага Украина назвала себя нейтральным государством, но постепенно встала на путь НАТО, который враждебен россии;

НАТО обманул россию, обещая не расширяться на восток, вдобавок пытался притянуть к себе Украину;

ВС рф наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием и по военным объектам;

россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Офисе президента опровергли причастность Украины к атаке на Москву. Михаил Подоляк напомнил, что мир живет в эпоху искусственного интелекта и предположил, что дроны взбунтовались и не захотели бомбить украинские города.