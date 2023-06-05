Готовилась ли Украина к войне и кто за это в ответе: украинцы озвучили свое мнение (инфографика)

Ответственность за подготовку Украины к войне несут не военные, а президент страны

Украинцы считают, что украинские власти готовились к войне, но недостаточно, чтобы эффективно отразить атаку врага. Наибольшая ответственность за это лежит на главе государства Владимире Зеленском.

Об этом сказано в опросе, который был проведен Центром Разумкова, передает ZN.UA. Согласно полученным данным, лишь небольшой процент украинцев считает, что власть сделала все возможное для того, чтобы подготовиться к войне.

Так, большинство опрошенных граждан, а именно 42,4% считают, что власти страны могли лучше подготовиться к полномасштабному вторжению россиян. Еще 31,2% респондентов и вовсе заявили, что власть Украины абсолютно не готовилась к войне, и лишь 12,8% уверены, что правительство по максимуму подготовилось к вторжению. Не смогли дать четкого ответа на этот вопрос 13,6% процентов граждан.

Абсолютное большинство украинцев, а именно 42,2% уверены, что ответственность за состояние подготовки к войне несет глава государства Владимир Зеленский. Ответственность Минобороны ВСУ признают лишь 19,3% опрошенных, а Генштаба ВСУ и того меньше — 9,3% граждан. Также украинцы считают, что ответственные за подготовку к войне были нардепы и Верховная Рада и Кабмин — по 5,8% и 1,9% соответственно. Еще 4,2% украинцев не смогли выбрать ответственных из этого списка и назвали другие предложения, а 17,1% опрошенных и вовсе не смог определиться с ответом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы думают на счет получения российского паспорта в оккупации и как относятся к тем, кто его получил. Мнения на этот счет разделились.