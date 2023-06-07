Когда произошло самое страшное: семьям погибших военных начислят большую сумму выплаты
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Семьям, потерявшим военнослужащих, предоставляется большая сумма выплаты
Семьи погибших ветеранов могут рассчитывать на 14 разных льгот, однако теперь им еще насчитают 15 миллионов гривен в случае смерти военного.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, выплата распределяется равными частямина всех членов семьи первой степени родства.
В постановлении разъясняется в подробностях, кто будет иметь право на 15 миллионов гривен, а именно:
- родители
- один из супругов, который не женился во второй раз
- дети, не достигшие совершеннолетия
- дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия
- иждивенцы погибшего.
В случае, если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.
Однако не выплачивается эта помощь гражданам России и Беларуси, а также постоянно проживающим на территориях этих стран. Также компенсацию не уплатят осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.
То есть получить 15 миллионов могут граждане Украины и иностранцы.
Чтобы получить выплату семье погибшего военного, нужно обратиться в воинскую часть с просьбой предоставить:
- выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;
- документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- выписку из личного дела о составе семьи погибшего;
- денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.
После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. Там подают заявление о назначении выплаты и документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства, личность члена семьи, претендующей на выплату, и ее родственные связи с погибшим.
В свою очередь, районный территориальный центр комплектования отправляет документы на проверку в областной военкомат, а последний — в Миноборону. Там документы прорабатывают соответствующие подразделения и представляют на рассмотрение специальной комиссии, которая в течение месяца принимает решение о назначении выплат.
Районный военкомат должен об этом решении сообщить заявителям. Деньги должны перечислить сначала на счет командования Сухопутных войск, а оттуда — на счета членов семьи погибшего.
В случае неначисления Минобороной 15 миллионов отказ можно обжаловать в суде.
Добавляется, что о гибели бойца должны известить военкомат или воинскую часть, а также отдать свидетельство о смерти.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате военным по найму жилья. Размер компенсации будет зависеть от количества членов семьи и фактического места жительства.