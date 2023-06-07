Когда произошло самое страшное: семьям погибших военных начислят большую сумму выплаты

Семьям, потерявшим военнослужащих, предоставляется большая сумма выплаты

Семьи погибших ветеранов могут рассчитывать на 14 разных льгот, однако теперь им еще насчитают 15 миллионов гривен в случае смерти военного.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, выплата распределяется равными частямина всех членов семьи первой степени родства.

В постановлении разъясняется в подробностях, кто будет иметь право на 15 миллионов гривен, а именно:

родители

один из супругов, который не женился во второй раз

дети, не достигшие совершеннолетия

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия

иждивенцы погибшего.

В случае, если кто-то из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.

Однако не выплачивается эта помощь гражданам России и Беларуси, а также постоянно проживающим на территориях этих стран. Также компенсацию не уплатят осужденным за государственную измену, коллаборационную деятельность или пособничество государству-агрессору.

То есть получить 15 миллионов могут граждане Украины и иностранцы.

Чтобы получить выплату семье погибшего военного, нужно обратиться в воинскую часть с просьбой предоставить:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. Там подают заявление о назначении выплаты и документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства, личность члена семьи, претендующей на выплату, и ее родственные связи с погибшим.

В свою очередь, районный территориальный центр комплектования отправляет документы на проверку в областной военкомат, а последний — в Миноборону. Там документы прорабатывают соответствующие подразделения и представляют на рассмотрение специальной комиссии, которая в течение месяца принимает решение о назначении выплат.

Районный военкомат должен об этом решении сообщить заявителям. Деньги должны перечислить сначала на счет командования Сухопутных войск, а оттуда — на счета членов семьи погибшего.

В случае неначисления Минобороной 15 миллионов отказ можно обжаловать в суде.

Добавляется, что о гибели бойца должны известить военкомат или воинскую часть, а также отдать свидетельство о смерти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выплате военным по найму жилья. Размер компенсации будет зависеть от количества членов семьи и фактического места жительства.