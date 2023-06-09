Наказание может быть разным: что грозит за незаконный выезд из Украины

Наказание зависит от обстоятельств незаконного выезда

Война с российскими оккупантами продолжается, как и действие запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-60 лет, хотя некоторые категории все же могут это сделать. Однако тем, кто незаконно пересекает границу грозит наказание, которое может быть разным.

Об этом рассказал юрист Владислав Юрчак, пишет "24 Канал".

Он пояснил, что очень важно, как именно военнообязанный выехал за пределы Украины.

Административная ответственность за пересечение или попытку пересечения границы любым способом вне пунктов пропуска, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа влечет за собой штраф от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Если военнообязанный выехал на основании поддельного документа, его действия будут дополнительно квалифицироваться:

как подделка документа – грозит до 17 тысяч гривен или ограничение свободы до 3 лет;

как использование заведомо поддельного документа – до 850 гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до двух лет.

Кроме того, бывают случаи, когда украинцы выезжают за границу, как волонтеры или представители творческих профессий и не возвращаются. В этом случае ответственности не предусмотрено.

"В случае, если человек пересек границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и так далее, то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время нет никакой ответственности за такие действия", – пояснил юрист.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за участившихся случаев злоупотреблений системой "Шлях", которая позволяла военнообязанным украинцам временно покидать территорию Украины, пограничники ужесточили правила выезда.