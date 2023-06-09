На них есть запрос: какую категорию мужчин могут мобилизовать этим летом

Плановые задачи по мобилизации для регионов определяются Генеральным штабом Украины

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и действует военное положение, а значит мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. В первую очередь могут быть призваны категории военнообязанных, на которые есть сейчас запрос.

Об этом рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап, пишет Armyinform

По его словам, плановые задачи по мобилизации для регионов определяются Генеральным штабом Украины. Территориальные центры комплектования и социальной помощи в свою очередь направляют необходимое количество военнообязанных в определенные военные учебные центры и заведения.

Далее представители данных учреждений проводят анализ и изучение морально-деловых качеств каждого военнообязанного с целью его дальнейшей профильной подготовки.

Владимир Арап подчеркнул, что сейчас есть запрос на мужчин, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты необходимы для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые проводят обучение для украинских воинов.

В том числе начальник Харьковского ТЦК и СП отметил, что военнообязанных не отправляют в зону боевых действий без профессиональной подготовки.

"Это категорически запрещено Генеральным штабом. Даже тот человек, который проходил военную службу раньше, сначала направляется в общевойсковые полигоны, учебные центры или на курсы повышения квалификации. Распределение по военным частям и учреждениям происходит после месячной или полуторамесячной подготовки", – сказал Арап.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком случае мужчинам, которые игнорируют повестки и не приходят в военкомат, грозит уголовная ответственность.