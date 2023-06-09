Украинцы могут получить до 200 тысяч гривен: для кого предусмотрена помощь
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Выплаты предусмотрены для некоторых категорий граждан
Украинцы могут получить финансовую помощь от государства на восстановление поврежденного в результате российской агрессии жилья. Речь идет о выплатах в размере до 200 тысяч гривен. Для получения средств необходимо соответствовать нескольким критериям.
Об этом сообщили на странице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
В мае в услуге єВідновлення стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья, в рамках которой граждане могут подать заявку и получить денежные средства. Важно учесть, что деньги можно использовать только на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.
Кто может претендовать на выплату
Все украинцы, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Речь идет о квартирах, частных домах, жилых помещений, например, комнат в общежитии.
Приоритет будет предоставляться:
- участникам боевых действий;
- людям с инвалидностью в результате войны;
- ветеранам войны;
- членам семей погибших военных;
- мобилизованным;
- многодетным семьям;
- людям с инвалидностью I и II группы;
- родителям-воспитателям детского дома семейного типа;
- опекунам/попечителям;
- приемным родителям и патронатным воспитателям;
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.
В то же время не могут рассчитывать на финансовую помощь граждане, которые уже отремонтировали свое жилье. В Украине уже работают над механизмом возмещения. Потому людей призывают хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей и публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья.
Как получить компенсацию
Сперва необходимо подать уведомление о поврежденном имуществе. Сделать это можно портале или в приложении Дія, а также через ЦНАП, нотариусов или управление соцзащиты.
Далее нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы (Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).
После этого следует подать заявление на компенсацию в Дія.
Далее Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации рассмотрит заявление и определит сумму, которая будет выделена на восстановление.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить финансовую помощь от организаций в размере 1200 и 2200 гривен. Однако рассчитывать на выплаты могут лишь некоторые категории граждан.