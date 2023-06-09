Украинцы могут получить до 200 тысяч гривен: для кого предусмотрена помощь

Выплаты предусмотрены для некоторых категорий граждан

Украинцы могут получить финансовую помощь от государства на восстановление поврежденного в результате российской агрессии жилья. Речь идет о выплатах в размере до 200 тысяч гривен. Для получения средств необходимо соответствовать нескольким критериям.

Об этом сообщили на странице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

В мае в услуге єВідновлення стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья, в рамках которой граждане могут подать заявку и получить денежные средства. Важно учесть, что деньги можно использовать только на приобретение строительных материалов: окон, дверей, кровли, а также на оплату строительных работ.

Кто может претендовать на выплату

Все украинцы, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Речь идет о квартирах, частных домах, жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Приоритет будет предоставляться:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате войны;

ветеранам войны;

членам семей погибших военных;

мобилизованным;

многодетным семьям;

людям с инвалидностью I и II группы;

родителям-воспитателям детского дома семейного типа;

опекунам/попечителям;

приемным родителям и патронатным воспитателям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

В то же время не могут рассчитывать на финансовую помощь граждане, которые уже отремонтировали свое жилье. В Украине уже работают над механизмом возмещения. Потому людей призывают хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей и публикации в СМИ относительно своего поврежденного жилья.

Как получить компенсацию

Сперва необходимо подать уведомление о поврежденном имуществе. Сделать это можно портале или в приложении Дія, а также через ЦНАП, нотариусов или управление соцзащиты.

Далее нужно открыть специализированный счет єВідновлення в одном из банков-участников программы (Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

После этого следует подать заявление на компенсацию в Дія.

Далее Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации рассмотрит заявление и определит сумму, которая будет выделена на восстановление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить финансовую помощь от организаций в размере 1200 и 2200 гривен. Однако рассчитывать на выплаты могут лишь некоторые категории граждан.