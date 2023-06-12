Деньги пограничникам: могут ли бойцы в одном из направлений рассчитывать на премии
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Военные в ТРО ВСУ могут получить не только месячное денежное обеспечение
Отдельная группа украинских военнослужащих, а именно командированные в военные администрации, могут рассчитывать на денежное обеспечение. В то же время, военные в ТРО ВСУ на границе также имеют право на некоторые выплаты.
Бойцам также может насчитываться 30 тысяч гривен при двух условиях, сообщает издание Минобороны Armyinform.
В сообщении разъясняется, что вышеупомянутым военным начисляется денежное обеспечение в размере 20 100 гривен в месяц.
Что касается дополнительного вознаграждения боевых в размере 30 тысяч гривен, то оно выплачивается тогда, когда военный выполняет специальное (боевое) задание согласно боевым приказам. При этом воинская часть должна быть включена в состав действующих группировок войск Сил обороны государства, расположенных в районе границы.
Добавляется, что выплата боевых осуществляется в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможности получения боевых для большинства военных. Сумма будет зависеть от местонахождение бойца.