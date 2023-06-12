Их с сыном блиндаж накрыло: украинский защитник не дожил до дня рождения несколько недель

Мужчина не дожил до своего 54-летия несколько недель

В Донецкой области, где сейчас идут тяжелые бои, погиб украинский военный Сергей Карпука. Мужчина защищал свою страну от захватчиков с первого дня полномасштабного вторжения вместе со своим сыном Виталием.

По словам сына, в тот трагический день их блиндаж "накрыло". Ему, к счастью, удалось спастись, а его храбрый герой отец погиб. Об этом сообщили на странице Турийской общины в Facebook.

"До своего 54-летия, которое должно было отмечать 25 июня, Сергей не дожил несколько недель. Но здесь, на земле, он навсегда останется Героем, вписав свое имя в нетленную книгу создания Украинского государства. А в памяти тех, кто его знал – искренним, добрым и простым, человеком, который чувствовал безграничную ответственность за других. На войне всегда жалел молодых ребят и говорил, что им нужно вернуться домой, а о себе не думал", — говорится в сообщении.

До ухода на фронт мужчина работал лесорубом в Переваловском лесничестве. Любил природу и красоту своего края, любил людей, поэтому и встал на защиту своей Родины без колебаний.

Провести Сергея Карпука в последний путь пришли его родные, близкие, односельчане, а также побратимы.

"На родную землю воин вернулся украшенными цветами дорогами, живым коридором уважения. За его душу возвысилась общая молитва. В момент прощания для Героя прозвучал Государственный гимн Украины и военный салют", — отметили в Турийской общине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб медик "Азова" Алексей Мазур из Винницкой области. Украинский воин женился этой весной. Из-за своей травмы ног он мог остаться в тылу, но предпочел вернуться к побратимам и спасать раненных.