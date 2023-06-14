250 тысяч, 500 тысяч и 1 млн гривен: какую выплату в Украине могут получить ветераны

Ветеранам государством предусмотрены денежные гранты, но есть свои условия

В Украине ветераны войны с инвалидностью I-II группы, наступившей в результате войны, могут получить выплаты от Красного Креста. Однако теперь государство обеспечивает военных деньгами на открытие собственного дела.

Как сообщает Верховная Рада Украины, будут выдавать гранты на развитие или открытие собственного дела в рамках проекта "єРабота" ветеранам и членам их семей.

Добавляется, что в проекте "єРабота" существует три направления с разной суммой и своими условиями:

Первое направление — 250 тысяч гривен. Начисляется на собственный бизнес при создании в нем по меньшей мере одного рабочего места.

Второе направление — 500 тысяч гривен. Предоставляется члену семьи участника боевых действий, если в бизнесе будет не менее двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе: 70% вносит государство, 30% должны быть собственными средствами нового предпринимателя.

Третье направление — 1 млн гривен. Такую сумму может получить ветеран, который был до этого предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие получения этой выплаты — создание от 4 рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь, как и во второй программе, софинансирование будет 70% на 30%.

Следует отметить, что заявку на получение денежного гранта можно отправить через приложение "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о пенсии военных после увольнения со службы. К тому же "боевые" также не будут учитываться.