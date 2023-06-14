"путин в другой реальности": в ВСУ на пальцах объяснили, почему он врет о потерях

Военная подготовка и звание полковника не помогают путину здраво оценивать ситуацию на фронте в Украине

Российский президент владимир путин во время встречи с военкорами удивил заявлением о соотношении потерь оккупантов и украинцев. По его словам, российские солдаты на фронте почти не умирают, но в Украине такое заявление назвали "абсолютно неадекватным".

Свое мнение касательно фантазий путина, которые он пытается выдать за реальность, высказал спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире "24 канала". Он подчеркнул, что путин, несмотря на военную подготовку, абсолютно не разбирается в войне.

В частности, Череватый отреагировал на слова путина о том, что за полтора года войны в Украине российская армия потеряла "только 54 танка".

"Учитывая, что путин является полковником специальной службы и получил военную подготовку. И при этом он не понимает элементарных законов войны", – отметил он.

Российский президент в своем преклонном возрасте не может здраво и трезво соотнести размеры фронта, количество задействованных войск и фантастические потери в виде 54 танков. На отдельных участках фронта россияне сосредоточили сотни тысяч солдат, среди которых потери в разы больше. И это понимают все, кроме путина, который живет в выдуманной реальности.

"Поэтому даже для человека, отбывшего срочную службу в советское время, становится понятно, что путин находится в другой реальности", – добавил Череватый.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Минобороны россии озвучило официальные данные о своих потерях в войне за последние несколько дней. По словам шойгу, убит лишь 71 россияни, в то время как в сводке Генштаба ВСУ сказано примерно об 1,7 тысяч ликвиидрованных оккупантах.