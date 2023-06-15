Наступление ВСУ продвинулось на всех направлениях: как сейчас выглядит карта боев

Российская армия ожесточенно сопротивляется, но несет серьезные потери

Несмотря на то, что на Западе прогнозируют медленное продвижение ВСУ на фронте, которое растянется на несколько месяцев, украинские воины уверенно двигаются впереде. По словам заместителя минобороны Украины Анны Маляр, на каждом направлении Силы обороны продвинулись до километра.

Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Вместе с тем чиновник напомнила, что у российской армии есть превосходство в численности.

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