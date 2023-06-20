На войну не брали по здоровью, но пошел добровольцем: в Ровно похоронили погибшего героя

Воин получил в бою смертельные ранения

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб военный из Ровно Олег Рожко. Мужчина воевал с оккупантами на Запорожском направлении. Прощание с храбрым защитником состоялось 20 июня в его родном городе.

Информацию об этом сообщил на своей странице в Facebook городской голова Ровно Александр Третяк.

По его словам трагедия случилась 12 июня в бою с противником в районе села Малая Токмачка Запорожской области. Мужчина получил травмы, которые оказались несовместимые с жизнью.

Что известно об Олеге Рожко

Мужчина родился в городе Ровно. Учился в школе №25, а после ее завершения сразу пошел работать. Пробовал он себя в разных сферах и никогда не сторонился физической работы.

"Срочную службу в армии не проходил, потому что не подходил по состоянию здоровья. Несмотря на это, когда враг начал полномасштабное вторжение в нашу страну, Олег не сомневался — пошел в военкомат и записался добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины. О том, что теперь будет защищать Украину в форме, рассказал родным лишь впоследствии. Позвонил по телефону сестре, чтобы сообщить и оставить контакты, по которым в крайнем случае можно будет узнать больше", — пишет Третяк.

Родные и близкие запомнили Олега Рожко как доброго и искреннего человека, который всегда стремился быть полезным. До того, отправиться на службу, он помогал переселенцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

Прощание с воином

Прощание с украинским военным состоялось 20 июня в его родном городе, на площади Независимости.

"Сегодня мы снова собрались на нашей слезами слитой площади и отдали почтение защитнику Украины — Олегу Рожко. Трудолюбив, спокоен, уравновешен — именно таким останется навсегда в сердцах родных и близких наш Герой. Он добровольно, по зову сердца, стал на защиту родной земли, чтобы у нас было мирное небо и счастливое будущее", — сообщает мэр.

Олега Рожко похоронили на кладбище "Новое".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб Александр Приймачок. Дома у мужчины осталось четверо детей.