Военные с инвалидностью будут получать ежемесячные доплаты в Тернополе: что для этого нужно сделать
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Город будет предоставлять средства для военных, получивших I или II группу инвалидности
Украинское государство выплачивает военным, которые получили инвалидность в результате войны соответствующие пенсии, однако в Тернополе местные депутаты пошли дальше и ввели дополнительные ежемесячные выплаты пострадавшим во время обороны Родины военнослужащим.
Как сообщает Тернопольский городской совет, город будет предоставлять средства для военных, получивших I или II группу инвалидности.
Согласно решению, военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью I или II группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения и мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины и ветеранов ОУН-УПА, будут получать ежемесячное пособие в размере 3000 грн ", — говорится на сайте.
Чтобы получить денежную выплату для военных, нужно обратиться в управление социальной политики городского совета по адресу: г. Тернополь, ул. Николая Лысенко, 8.
Какой пакет документов требуется для оформления дополнительных средств:
- заяваление на имя начальника управления социальной политики Тернопольского городского совета;
- копия удостоверения личности с инвалидностью в результате войны (I или II группа);
- копия паспорта гражданина Украины (заявителя);
- копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя;
- номер личного счета, открытого в банковском учреждении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бойцам полагаются дополнительные выплаты на лечение разных болезней.