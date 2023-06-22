Выпустил десятки бестселлеров и был участником Майдана: на фронте погиб кавалер ордена "За мужество"

У воина дома осталась супруга и его родные

В ходе полномасштабной войны погиб украинский защитник Назар Матлак с города Борщев Тернопольской области. С первого дня российского вторжения он стал добровольцем в ВСУ. Храбрый воин был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Об этом сообщили на странице Борщевского городского совета в Facebook, а также в издательстве "Наш Формат", где погибший работал до войны.

"Еще один наш защитник стал Ангелом, держащим над нами небо. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль их невосполнимой потери. Герои не умирают", — говорится в сообщении горсовета.

Коллеги Назара Матлака из издательства "Наш формат" отмечают, что мужчина всегда подбадривал их с фронта, не позволял опускать руки и сам очень верил в победу.

"В последний раз мы виделись в конце января, когда Назар наконец отпустили на несколько дней домой. Тогда он заглянул в книжный и убеждал нас, что все будет хорошо, и мы обязательно победим. Его пыл и вера вселяли в нас надежду. И от этого еще труднее поверить в то, что его больше нет с нами", — рассказали в издательстве.

Фото - Наш Формат

На защиту своей страны воин встал в первый день полномасштабного вторжения. "Почему важно стать в защиту Украины? Будет звучать пафосно, но так и есть: просто так правильно", — говорил он.

"По своим убеждениям Назар отдал жизнь. За то, во что всегда верил: и когда еще в 2010 году начал заниматься общественной деятельностью, и когда активно участвовал в Революции Достоинства, и когда в 2014 году присоединился к рядам волонтеров", — пишут коллеги воина.

По их словам, Назар стал часть команды издательства в 2019 году. Сначала он был верстальщиком, а затем стал техническим редактором.

"Из-под его руки в свет вышли десятки бестселлеров и любимых книг наших читателей, в частности, проект, которым он очень гордился — "Перспективы украинской революции" Степана Бандеры. Пусть его имя запечатлеется в книгах и сердцах всех, кто его знал", — отметили в "Нашем Формате".

Дома у мужчины осталась супруга и его родные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб детский врач-травматолог Сергей Гриценко, который с детства мечтал спасать людей.