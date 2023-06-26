Погиб герой Майдана и кавалер ордена "За мужество": он попал в засаду ДРГ

Павел пошел служить с первых дней полномасштабного вторжения

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб Герой Майдана и военный, защищавший страну от оккупантов, Павел Калениченко. Мужчина попал в засаду ДРГ в Сумской области.

Информацию о смерти украинского воина опубликовали на странице Инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане.

По словам активистов, ранее Павел чудом выжил на Майдане, где он получил тяжелое огнестрельное ранение, после чего проходил лечение в Чехии. С первого дня полномасштабного вторжения он встал на защиту Родины. Мужчина также был награжден орденом "За мужество" III степени.

Еще раз воин оказывался на волоске от смерти под Запорожьем летом прошлого года. Тогда автомобиль с боекомплектом наехал на противотанковую мину. Павел получил ранение ноги и глаза. Пройдя лечение, он снова отправился в бой.

"Смерть нашла его на Сумщине, где он погиб в пятницу, 23 июня, попав в засаду ДРГ", — говорится в сообщении инициативной группы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб поэт и музыкант, а также сын известной волонтерки из Мариуполя Даниил Подыбайло.