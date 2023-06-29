Спас не одну жизнь и получил награду: в боях за Украину погиб 22-летний медик

В начале полномасштабного вторжения военный вернулся из-за границы в Украину и встал на защиту своей Родины

В тяжелых боях за Украину погиб боевой медиком 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе подразделения территориальной обороны "Азов" Артём Суховий. У парня осталась жена и маленький сын.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник мэра Черкасс Павел Мосийчук.

"На войне погиб патриот Украины и Черкасс Артем Суховий. Артему было 22 года, он является одним из тех, на кого должна равняться не только молодежь. Артем боролся с несправедливостью в судах по делу Сергиенко, незаконных застроек, с браконьерами, разливайками и наркоторговлей в городе", — написал он.

По словам Мосийчука, в начале полномасштабного вторжения военный вернулся из-за границы в Украину и встал на защиту своей Родины.

Артем Суховий. Фото - Павел Мосийчук

В то же время друг погибшего воина Ян Антонюк на своей странице в Facebook написал следующее:

"Сухой, был боевым медиком в 3ОШБр и спас не одну жизнь. За что недавно получил награду. Мы не рождались военными, но у нас есть честь и характер. Такие люди пример для нации".

Он также добавил, что за свои 22 года Артем успел защитить страну как изнутри в противостояниях с ОПЗЖ и прочими, так и на фронте в полномасштабной войне.

Отмечается, что у воина осталась супруга и маленький сын.

"У Артема есть сын и жена. Я обещаю, что этот воин не останется без поддержки и нашей помощи. Ты навсегда для меня как на фото, улыбающийся и всегда за движ. Нас всегда покидают самые лучшие. Честь", подытожил Антонюк.

Артем Суховий. Фото - Ян Антонюк

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове попрощались с погибшим на фронте военным Олесем "Флойдом" Гусаком. Храбрый воин участвовал в освобождении Бучи, Ирпеня и Гостомеля, а также был награжден орденом "За мужество" III степени.