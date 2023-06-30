Опознали по протезу: останки погибшего бойца побратимы нашли спустя 9 месяцев

Воина похоронят в Украине, как он сам того хотел

Во время штурма вражеских позиций под Изюмом, перед освобождением города, в сентябре 2023 года погиб боец добровольческого батальона ОУН с позывным "Рубин". Только спустя девять месяцев его побратимы нашли и забрали останки военного. Тело опознали по протезу ниже колена.

Об этом сегодня, 30 июня, сообщили на странице Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим".

"Как самый опытный он возглавил группу военных. Шел первым и принял большинство пуль. Остальные ребята с боем отступили и спаслись. Только на днях, 9 месяцев спустя, побратимы смогли найти и забрать останки "Рубина" с места того боя", — говорится в сообщении.

Русский по происхождению, "Рубин" поддержал Революцию Достоинства, переехал в Украину и с 2015 года воевал на стороне ВСУ. Затем он потерял ногу, попав на взрывную ловушку. Однако уже после протезирования мужчина вновь вернулся в армию.

"Мы начали работать вместе во время битвы за Киев. Выполняли задачи по освобождению Ирпеня и окрестностей", – рассказывает Степан, разведчик батальона ОУН.

Побратимы вспоминают "Рубина", как военного, который постоянно работал над собой и улучшал свои навыки по тактике, владению разным оружием. Также он часто помогал другим. В своей роте воин был фактически инструктором.

"Четыре месяца мы работали в лесах на Изюмском направлении. "Рубин" участвовал в выходах нашей диверсионной группы. Нам удалось связать большие силы противника напротив нас, оккупанты не могли перебросить их на другие направления. Накануне начала масштабного контрнаступления в Харьковской области мы должны были выбивать врага с позиций под Изюмом, в лесу на берегу Донца. Это должна была быть разведка боем и вспомогательный удар. 5 сентября "Рубин" возглавил одну из ударных групп и шел впереди…", — говорит Степан.

На следующий день батальон вновь пошел в наступление — начался легендарный Слобожанский блицкриг.

Отмечается, что "Рубина" похоронят в Украине, как он того и хотел. Воин говорил, что будет бороться до конца, то победы Украины и падения российского тоталитарного режима.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб воин из Чернигова Вячеслава Аноприенко. У мужчины четверо детей, потому его отказывались брать на службу, однако он все же пошел добровольцем.