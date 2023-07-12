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Благотворительный фонд "Министерство добрых дел имени Валентины Прилепы" отчитался за год работы

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Фонд активно помогает подразделениям ВСУ и гражданскому населению Новость обновлена 12 июля 2023, 13:15
Фонд активно помогает подразделениям ВСУ и гражданскому населению. Фото facebook.com/bfmdsu

Создателем фонда является известный украинский ИТ-специалист, бизнесмен Богдан Прилепа

Благотворительный фонд "Министерство добрых дел имени Валентины Прилепы" работает уже больше года и постоянно отчитывается перед общественностью о проделанной работе. Фонд хорошо известен жителям Днепропетровщины, откуда родом Богдан Прилепа. После начала полномасштабного вторжения россии Фонд расширил сферу своей деятельности и активно помогает подразделениям Вооруженных сил Украины. За год Богдан Александрович выделил личных средств на помощь армии и гражданскому населению Украины на сумму более 20 млн грн.

Как и зачем возник Фонд

Официально фонду Богдана чуть больше года, но благотворительная деятельность бизнесмена началась еще в 2021 году с помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам, проживающим в жилмассиве Приднепровск города Днепра, где рос и учился Богдан. Бизнесмен и несколько его коллег-единомышленников получали списки из Самарской районной соцслужбы и раз в квартал закупали продукты и бытовую химию для 100-140 малоимущих семей и пенсионеров района. Эта работа продолжается и доныне.

- Как ни прискорбно констатировать, но каждые пол года число нуждающихся возрастает, — рассказывает Богдан Прилепа – Особенно люди обеднели после начала войны и на данный момент в получаемых нами списках уже числится по 550-600 человек, которым мы помогаем. Также мы с командой закупаем продукты и бытовую химию для дома престарелых и инвалидов (а это еще 500 человек) в Самарском районе г. Днепр на каждый календарный праздник. То есть, фактически у нас более тысячи подшефных в этом районе.

Фонд активно помогает подразделениям ВСУ

После начала войны с рф, Богдан с товарищами также начал помогать военным на фронте и гражданским лицам в прифронтовых районах.

Для эвакуации граждан из Донецкой области районов Лисичанска и Славянска при финансовой поддержке Богдана был куплен пассажирский микроавтобус, соучредители фонда занимались эвакуацией гражданских из Донецкой области, также подвозили бойцам ВСУ необходимые продукты и товары военного назначения на которые собирали финансы все участники фонда. Эвакуировано в первые два месяца войны более 1000 гражданских лиц.

В конце апреля 2022 года друзья Богдана учредили Фонд для привлечения к помощи военным и гражданским большего количества людей и для официальной деятельности организации. Фонд носит имя мамы Богдана – Валентины Прилепы.

Кому и чем помог Фонд за год работы

Целью официального открытия фонда является помощь ВСУ, гражданам Украины которые вынужденно покинули свои дома, помощь малообеспеченным возрастным людям в г. Днепр, а также детям из малообеспеченных семей и семей переселенцев. За прошлый год благодаря финансовой помощи Богдана который выделил на благотворительность более 20 миллионов гривен, волонтеры фонда закупили и передали более десятка бригадам ВСУ: амуницию, продукты, лекарства, средства гигиены, технику, средства связи, старлинки, спецодежду, маскировочные сетки. Также отремонтированы автомобили ВСУ и закуплены запчасти и горючее к ним.

Помимо этого, Фонд закупил автомобиль для волонтеров из Приднепровска, а также продукты и лекарства для раздачи в Синельниковском районе, Днепропетровской области.

Отремонтировали автомобили ВСУ, закупили запчасти и горючее к ним

Волонтеры фонда благодаря финансовой помощи Богдана приобрели и передали продукты питания первой необходимости в г. Каменское где проживают более 150 временно перемещенных граждан Украины из Донецкой области.

Сегодня деятельность фонда и помощь ВСУ, а также гражданским лицам продолжается.

В планах Фонда – помощь детям из малообеспеченных семей и детям военных, также военным ЗСУ вернувшимся домой.

—В настоящее время мы планируем расширить деятельность Фонда на детей, — делится планами Богдан. – Для этого мы уже финансируем детей-переселенцев и малообеспеченных детей через фонд наших партнеров "Островок добра". Планируем привлекать этих ребят к единоборствам разных видов, футболу, волейболу, баскетболу оплачивать тренировки и соревнования в г. Днепр и Днепропетровской области. Также Фонд финансирует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с употреблением наркотиков среди детей и молодежи.

Фонд финансирует детей-переселенцев
Фонд финансирует детей-переселенцев
Фонд также финансирует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
Фонд также финансирует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни
Волонтеры оказывают помощь малообеспеченным детям
Волонтеры оказывают помощь малообеспеченным детям

Так же продолжаем помогать нашим героям ВСУ, благодаря им у нас и Украины есть будущее, мы после победы продолжим помогать военным и в гражданской жизни. Сейчас мы ждем закупленных для 32 бригады автомобиля, стиральных машин, генератора и тактического снаряжения.

Кроме того, Фонд старается в это нелегкое время поддержать украинскую культуру. Более ста тысяч долларов передано на развитие украинского кино. Сейчас на эти деньги снимается фильм о новой украинской истории, которую творит ее народ и армия.

Фонд финансируется большей частью за счет личных средств Богдана Прилепы, а также, для развития, ищет новых партнеров, инвесторов для расширения возможности в помощи гражданам Украины.

Всех, кто желает помочь Фонду, ждем по ссылках:

Соцсети Фонда:

https://instagram.com/bfmdsu?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://www.facebook.com/bfmdsu

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#ВСУ #волонтеры