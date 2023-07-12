Благотворительный фонд "Министерство добрых дел имени Валентины Прилепы" отчитался за год работы

Создателем фонда является известный украинский ИТ-специалист, бизнесмен Богдан Прилепа

Благотворительный фонд "Министерство добрых дел имени Валентины Прилепы" работает уже больше года и постоянно отчитывается перед общественностью о проделанной работе. Фонд хорошо известен жителям Днепропетровщины, откуда родом Богдан Прилепа. После начала полномасштабного вторжения россии Фонд расширил сферу своей деятельности и активно помогает подразделениям Вооруженных сил Украины. За год Богдан Александрович выделил личных средств на помощь армии и гражданскому населению Украины на сумму более 20 млн грн.

Как и зачем возник Фонд

Официально фонду Богдана чуть больше года, но благотворительная деятельность бизнесмена началась еще в 2021 году с помощи малоимущим пенсионерам и инвалидам, проживающим в жилмассиве Приднепровск города Днепра, где рос и учился Богдан. Бизнесмен и несколько его коллег-единомышленников получали списки из Самарской районной соцслужбы и раз в квартал закупали продукты и бытовую химию для 100-140 малоимущих семей и пенсионеров района. Эта работа продолжается и доныне.

- Как ни прискорбно констатировать, но каждые пол года число нуждающихся возрастает, — рассказывает Богдан Прилепа – Особенно люди обеднели после начала войны и на данный момент в получаемых нами списках уже числится по 550-600 человек, которым мы помогаем. Также мы с командой закупаем продукты и бытовую химию для дома престарелых и инвалидов (а это еще 500 человек) в Самарском районе г. Днепр на каждый календарный праздник. То есть, фактически у нас более тысячи подшефных в этом районе.

Фонд активно помогает подразделениям ВСУ

После начала войны с рф, Богдан с товарищами также начал помогать военным на фронте и гражданским лицам в прифронтовых районах.

Для эвакуации граждан из Донецкой области районов Лисичанска и Славянска при финансовой поддержке Богдана был куплен пассажирский микроавтобус, соучредители фонда занимались эвакуацией гражданских из Донецкой области, также подвозили бойцам ВСУ необходимые продукты и товары военного назначения на которые собирали финансы все участники фонда. Эвакуировано в первые два месяца войны более 1000 гражданских лиц.

В конце апреля 2022 года друзья Богдана учредили Фонд для привлечения к помощи военным и гражданским большего количества людей и для официальной деятельности организации. Фонд носит имя мамы Богдана – Валентины Прилепы.

Кому и чем помог Фонд за год работы

Целью официального открытия фонда является помощь ВСУ, гражданам Украины которые вынужденно покинули свои дома, помощь малообеспеченным возрастным людям в г. Днепр, а также детям из малообеспеченных семей и семей переселенцев. За прошлый год благодаря финансовой помощи Богдана который выделил на благотворительность более 20 миллионов гривен, волонтеры фонда закупили и передали более десятка бригадам ВСУ: амуницию, продукты, лекарства, средства гигиены, технику, средства связи, старлинки, спецодежду, маскировочные сетки. Также отремонтированы автомобили ВСУ и закуплены запчасти и горючее к ним.

Помимо этого, Фонд закупил автомобиль для волонтеров из Приднепровска, а также продукты и лекарства для раздачи в Синельниковском районе, Днепропетровской области.

Отремонтировали автомобили ВСУ, закупили запчасти и горючее к ним

Волонтеры фонда благодаря финансовой помощи Богдана приобрели и передали продукты питания первой необходимости в г. Каменское где проживают более 150 временно перемещенных граждан Украины из Донецкой области.

Сегодня деятельность фонда и помощь ВСУ, а также гражданским лицам продолжается.

В планах Фонда – помощь детям из малообеспеченных семей и детям военных, также военным ЗСУ вернувшимся домой.

—В настоящее время мы планируем расширить деятельность Фонда на детей, — делится планами Богдан. – Для этого мы уже финансируем детей-переселенцев и малообеспеченных детей через фонд наших партнеров "Островок добра". Планируем привлекать этих ребят к единоборствам разных видов, футболу, волейболу, баскетболу оплачивать тренировки и соревнования в г. Днепр и Днепропетровской области. Также Фонд финансирует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и борьбу с употреблением наркотиков среди детей и молодежи.

Фонд финансирует детей-переселенцев Фонд также финансирует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни Волонтеры оказывают помощь малообеспеченным детям

Так же продолжаем помогать нашим героям ВСУ, благодаря им у нас и Украины есть будущее, мы после победы продолжим помогать военным и в гражданской жизни. Сейчас мы ждем закупленных для 32 бригады автомобиля, стиральных машин, генератора и тактического снаряжения.

Кроме того, Фонд старается в это нелегкое время поддержать украинскую культуру. Более ста тысяч долларов передано на развитие украинского кино. Сейчас на эти деньги снимается фильм о новой украинской истории, которую творит ее народ и армия.

Фонд финансируется большей частью за счет личных средств Богдана Прилепы, а также, для развития, ищет новых партнеров, инвесторов для расширения возможности в помощи гражданам Украины.

Всех, кто желает помочь Фонду, ждем по ссылках:

Амбасадор @prylepab

Отправить донат — 🇺🇦 send.monobank.ua/jar/3Kt2pQFJ4j

Соцсети Фонда:

https://instagram.com/bfmdsu?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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