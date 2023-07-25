Вернулся из Литвы, чтобы защищать Родину: на фронте погиб отец двоих детей

Воину было 49 лет

Кровопролитная полномасштабная война в Украине забрала жизнь старшего солдата Петра Гловы из Кременецкого района. С первых дней вторжения он стоял на защите своей Родины, вернувшись из-за границы.

Об этом сообщили в Кременецкой районной госадминистрации.

"Старший оператор отделения воинской части погиб 15 июля 2023 года, получив несовместимые с жизнью ранения в результате минометно-артиллерийских обстрелов во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Петр Глова до начала полномасштабного вторжения проживал в Вильнюсе (Литва), но после начала этих событий вернулся в Украину и отправился защищать свою страну.

"Отец Петра Гловы был военнослужащим, служил в Вильнюсе. Сын пошел по стопам отца и тоже стал военнослужащим. Сразу же, как только началась война, полномасштабное вторжение, он, не задумываясь, вернулся", – рассказал городской голова Кременца Андрей Смаглюк.

С первых дней военный принимал участие в боевых действия в горячих точках. 15 июля он погиб в Луганской области во время обстрела.

Проститься с Петром пришли его родные, друзья и жители Кременца. Воина похоронили на кладбище села Града, рядом с могилой отца.

У мужчины дома осталась мама, супруга и двое детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне с оккупантами погиб 43-летний отец четверых детей из Чернигова Вячеслав Аноприенко. Мужчины не хотели брать на службу из-за детей, но он пошел добровольцем.