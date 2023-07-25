Ей было всего 12: в больнице скончалась раненная россиянами при обстреле Константиновки девочка

Власти региона просят родителей с детьми выезжать в безопасное место

В больнице умерла 12-летняя девочка, которая пострадала во время обстрела россиянами села Константиновка в Донецкой области. Оккупанты применили против мирного населения кассетные боеприпасы.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Это второй ребенок, который погиб в результате этого обстрела.

Кассетный боеприпас от РСЗО "Смерч" разорвался над водоемом в селе Константиновка около 19:00 в понедельник, 24 июля. В этот момент там отдыхали местные житыли. В результате российской атаки шесть человек получили ранения, среди которых трое детей (девочки 5, 11 лет и 12-летний мальчик). Кроме того, два человека погибли на месте — 10-летний мальчик и 28-летний мужчина.

Сегодня около 19:25 поступило сообщение о том, что, несмотря на усилия врачей, в больнице скончалась третья жертва российской агрессии — девочка 2011 года рождения. У нее были серьезные ранения и ребенка эвакуировали в соседнюю область для незамедлительной помощи, но это не помогло. Таким образом, россияне убили двух детей и одного взрослого.

"У мамы погибшего мальчика ухудшилось состояние, поэтому ее эвакуировали в соседнюю область, где врачи оказывают необходимую помощь, чтобы не было угрозы жизни и здоровью. Это очередное подтверждение нечеловеческих поступков и преступлений оккупантов. Не имея успехов на фронте, враге использует кассетные боеприпасы против мирного населения", — отметил Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что регулярные обстрелы являются подтверждением того, что родителям с детьми нужно немедленно эвакуироваться из опасной зоны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Донецкой области погибли брат и сестра из-за обстрела россиян. Вражеский снаряд разорвался во дворе дома, где жили дети.