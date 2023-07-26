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Его брат продолжает защищать Украину: на фронте погиб молодой боевой медик

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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На фронте погиб Банах Роман
На фронте погиб Банах Роман. Фото Коллаж "Телеграфа"

Воину было всего 23 года

На войне в российскими оккупантами погиб боевой медик 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, старший солдат Банах Роман Иванович из села Старый Милаятин.

Об этом сообщили на Facebook-странице Буской городской территориальной общины Львовской области.

"Смерть воина наступила во время боевого столкновения с противником вблизи н.п. Озаряновка Донецкой области от действия взрывной волны и поражения осколками, в результате чего Роман получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

У погибшего воина остались сестра Галина и брат Назарий, который сейчас находится на фронте и продолжает защищать страну от оккупантов.

"Словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери… В этот горький миг разделяем горе с семьей погибшего, его друзьями, боевыми побратимами и склоняем головы в глубокой скорби. Вечная память и слава Герою!", — отметили на странице общины.

Защитника похоронят в родном селе Старый Милятин. Информация о дате и времени похорон будет сообщена дополнительно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Бахмут погиб молодой командир танка Цимбалюк Игнат Русланович. В ходе вражеского обстрела произошло прямое попадание в блиндаж.

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#Украина #Донецкая область #Война #Военный #Погибший #Медик