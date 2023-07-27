Ветеран АТО и миротворец: на фронте погиб украинский воин, не дожив до 59 лет

Украинский воин всю свою жизнь посвятил службе в армии

В войне с российскими оккупантами погиб ветеран АТО/ООС, а также участник миротворческих миссий Дмитрий Алексеевич Токар. Он не дожил до своего 59 дня рождения буквально несколько месяцев.

Трагическую новость сообщил городской голова города Сторожинец в Черновицкой области Игорь Матейчук. В школе, где учился воин, рассказали о том, каким он был человеком.

Штаб-сержант Дмитрий Токар — профессиональный военный, который много лет на фронте. Он участвовал в АТО/ООС, а также был членом миротворческих миссий. В 1980 году он закончил школу в Лукавецком старостинском округе Берегометского поселкового совета.

После окончания 8-го класса поступил в ПТУ №6 пгт. Куты, а затем пошел служить в армию. Его близкие отмечают, что военное дело стало профессией всей его жизни. 1 октября 2023 года Дмитрию Токару могло бы исполниться 59 лет.

"Многочисленные награды, отличия – яркое свидетельство приверженности избранному делу, ответственному отношению к исполнению служебных обязанностей. Жизнь Героя — образец самоотверженного служения Украине, ее защиты", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб воин, который вернулся из Литвы, чтобы защищать родину. У него осталось двое детей.