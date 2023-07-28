Участвовал в уникальной спецоперации ГУР: на Львовщине простятся с украинским героем

Защитнику было 34 года

В ходе полномасштабной войны погиб военный Андрей Дяк. Его жизнь оборвалась в бою с оккупантами еще в апреле 2022 года, а 29 июля тело защитника привезут на Львовщину, где в тот же день состоятся похороны бойца в его родном городе Стрый.

Об этом сообщили на странице Стрыйского городского совета в Facebook.

Отмечается, что Андрей Дяк учился в стрыйской средней школе №4, затем окончил лицей им. Героев Крут во Львове, а далее чего поступил и окончил Львовский филиал Киевского университета культуры и искусств. Работал мужчина в сфере туризма.

"В течение 2016 – 2019 годов участвовал в АТО, защищал Родину в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского. Награжден отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

После демобилизации Дяк устроился на работу в иностранную компанию в службе охраны сопровождения кораблей. Он свободно владел английским языком, был физически крепок и морально устойчив. Однако после начала полномасштабного вторжения он без раздумий вернулся на Родину. Вместе с братом они ушли в один день добровольцами защищать свою страну от оккупантов.

"Андрей стал одним из 72-х отважных воинов добровольно согласившихся полететь вертолетами в полностью окруженный и заблокированный Мариуполь (известно, как воздушная операция на "Азовсталь" силами ГУР)", — отметили в горсовете.

Храбрый воин погиб в бою с захватчиками 10 апреля 2022 года. В субботу, 29 июля, его тело привезут в село Пятничаны Львовской области в 10:00. В 13:00 в церкви Благовещения состоится прощание с героем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб молодой врач-реабилитолог Владимир Вудмаска. Дома у него осталась супруга и двое детей.