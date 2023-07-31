В день рождения 11-летней дочери: под обстрелом вместе с побратимами погиб украинский воин

Мужчине было 40 лет

В ходе полномасштабной войны с российскими захватчиками оборвалась жизнь украинского военного Евгения Квятовского. Храбрый воин погиб в боях за Ямполь Донецкой области. Прощание с защитником прошло в Хмельницком.

Об этом сообщается в сюжете на МТРК "Місто"

"В Хмельницком сегодня простились с 40-летним Героем Евгением Квятковским. Он учился в школе №26, затем на финансиста в МАУП. Мобилизовали мужчину в феврале этого года, он был минометчиком", — говорится в сообщении.

Издание "Всім" цитирует слова родной сестры погибшего военного:

"Сердце нашей семьи разбито… Нет слов, чтобы описать это великое горе. Мы не верили в последнее, теплилась надежда, что это ошибка и он ранен где-то и его найдут… Но, нет, его узнали, он погиб. Погиб вместе с побратимами под обстрелом на поле боя под Ямполем, Бахмутское направление. Погиб в 11 день рождения своей милой дочери. Где справедливость? В чем же она? Идут лучшие сыновья своего народа"!, – сказала она.

Дома у мужчины остались супруга, 15-летний сын, 11-летняя дочь, а также сестра и племянница.

Прощание с военным состоялось в Хмельницком в понедельник, 31 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный, 43-летний отец четверых детей из Чернигова Вячеслав Аноприенко. С самого начала полномасштабного вторжения он хотел встать на защиту Родины, но его не хотели брать из-за детей. Тогда мужчина отправился воевать добровольцем.