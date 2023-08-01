Спас не одну жизнь украинских воинов: на фронте погиб молодой медик с Винничины

Парню было всего 24 года

В боях с оккупантами за Украину погиб медик, санинструктор из города Жмеринка Винницкой области Владислав Червинский. Его жизнь оборвалась 27 июля в селе Работино Токмакского района Запорожской области во время вражеской атаки дронами.

Об этом сообщили на странице Жмеринского городского совета.

"Наш земляк был санинструктором, спасавшим жизнь военных. Свою жизнь Влад Червинский возложил на алтарь за волю Украины и будущее всех украинцев в свободном государстве", — говорится в сообщении.

В 20 лет парень подписал контракт на службу в Национальной Гвардии Украины и когда началась полномасштабная война, у него за плечами уже был немалый опыт, поскольку с 2019 года он выполнял служебно-боевые задачи в Донецкой области, спасая жизнь военных, защищавших границы на востоке Украины в ходе антитеррористической операции.

"Несмотря на свой юный возраст, наш земляк пользовался уважением и авторитетом среди собратьев и военного руководства. В марте 2023 за добросовестное исполнение служебных обязанностей, образцовую военную дисциплину, настойчивость в исполнении воинского долга, высокие показатели в служебно-боевой деятельности сержант Владислав Червинский был награжден Грамотой Национальной Гвардии Украины", — вспоминают в горсовете.

Вместе с тем Владислав был награжден грамотами воинской части, в которой служил за добросовестное выполнение служебно-боевых задач, мужество и усердие.

В течение длительного времени Червинский находился в самых горячих точках, нес службу на Бахмутском направлении, где спасал жизни побратимам, а в последнее время он был на Запорожском направлении. В тот трагический день, 27 июля, российские оккупанты совершили атаку дронами. Владислав получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Ответственный, всегда требовательный к себе, инициативный, целеустремленный и усердный — таким был и навсегда останется в памяти Владислав Червинский", — подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в тяжелых боях за Бахмут погиб военный Александр Кушнир. Ему было всего 20 лет.