Мобилизация в августе: какие повестки сейчас не выдают, а какие можно получить

Получение "приглашения" в военкомат необязательно означает отправку на фронт

Всеобщая мобилизация в Украине продлена как минимум до 15 ноября. Военнообязанные мужчины могут получать повестки, их существует четыре вида, но во время войны выдается только три.

О том, какие повестки могут получить украинские мужчины в августе, рассказала спикер Черкасского территориального центра комплектации Алина Кривошея, пишет "Суспільне".

Всего в Украине существуют четыре вида повесток, однако в условиях всеобщей мобилизации призыв на срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях приостановлен. Таким образом, повестки для призыва на срочную службу сейчас не выдаются. Совсем не обязательно получение повестки означает отправку на фронт.

Какие повестки выдают украинским мужчинам во время войны:

повестка для уточнения военно-учетных данных;

повестка на прохождение ВЛК для установки степень годности к военной службе;

мобилизационное распоряжение – выдается после прохождения ВЛК, если военнообязанный признан годным к службе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто имеет право раздавать повестки украинцам. Их выдача происходит по поручению руководителей районных (городских) ТЦК уполномоченными на это лицами.